George Clooney : Futur papa radieux, sans son épouse Amal Clooney

Ce mercredi 26 avril, Omega a fêté les 60 ans de sa Speedmaster, une montre appréciée des astronautes et des agences spatiales. L'événement baptisé Lost in Space s'est déroulé au Turbine Hall de la galerie Tate Modern, à Londres. George Clooney s'y est rendu sans son épouse Amal Clooney, enceinte et probablement restée à Sonning, village du comté de Berkshire où réside le couple, situé à près de 65 kilomètres à l'ouest de Londres.

À la Tate Modern, George Clooney a retrouvé l'ingénieur Buzz Aldrin, ex-astronaute et deuxième homme à avoir marché sur la lune (après Neil Armstrong, passagers d'Apollo 11 en juillet 1969). Les deux hommes ont posé ensemble sur le photocall avant de s'adresser aux convives dont faisaient partie l'élégante Liv Tyler, vêtue d'une robe Valentino, l'actrice française Clémence Poésy et le nageur olympique Adam Peaty, accompagné de sa chérie Anna Zair.

Pixie Lott et son fiancé mannequin Olivier Cheshire, les actrices Gemma Arterton, Joely Richardson et Laura Carmichael, la chanteuse Ellie Goulding, les mannequins Amber Le Bon, Arizona Muse, David Gandy, Erin O'Connor, Malaika Firth et Malgosia Bela ainsi que Toby Huntington-Whiteley, petit frère de Rosie Huntington-Whiteley, étaient également présents.