George Clooney : L'une de ses ex-compagnes réagit à l'annonce de sa paternité...

Avant de tomber amoureux d'Amal Alamuddin et d'en faire son épouse, George Clooney a longtemps cultivé son tableau de chasse, et notamment avec des mannequins. Entre 2009 et 2011, l'acteur de 55 ans avait fréquenté le top italien Elisabetta Canalis. Interviewée par le magazine Chi, cette dernière a réagi à l'annonce de la future paternité de son ex, qui sera bientôt papa de jumeaux avec sa femme.

Celle qui est elle-même maman d'une petite Skyler (1 an) avec son mari, le chirurgien orthopédique Brian Perri, a gardé un très bon souvenir de sa relation avec le comédien hollywoodien et s'est enthousiasmée pour lui. "Je suis heureuse pour lui, très heureuse. Cette nouvelle m'a apporté de la joie. Lorsque quelqu'un veut un bébé et que cela se produit, c'est un cadeau. Je lui souhaite le meilleur", a-t-elle simplement déclaré.

Interrogé cette semaine dans les colonnes de Paris Match en marge de la cérémonie des César qui s'est déroulée ce vendredi 24 février à Paris et lors de laquelle il a reçu un César d'honneur, George Clooney a longuement évoqué, avec fierté, sa superbe épouse avant de révéler qu'il avait été trahi par un ami qui a donné l'information de cette première grossesse aux médias. Il avait également démenti les rumeurs selon lesquelles le couple connaissait le sexe des futurs bébés.