George Clooney papa à 56 ans, sa vie a radicalement changé : "C'est terrifiant"

George Clooney a mis plusieurs années avant de trouver son équilibre amoureux et familial. Marié depuis 2014 à l'avocate britannique Amal Clooney (née Alamuddin), l'acteur de 56 ans est aujourd'hui le papa comblé des jumeaux Ella et Alexander, nés le 6 juin dernier à Londres.

Si les apparitions du couple se sont faites très discrètes depuis l'accouchement de la jeune maman (le duo a profité de ses vacances d'été pour se ressourcer dans sa maison italienne, près du lac de Côme), George Clooney revient progressivement dans la lumière à l'occasion du lancement de la Mostra de Venise, dont la 74e édition s'ouvre ce mercredi 30 août.

Interviewé par l'Associated Press pour discuter de son nouveau film en tant que réalisateur, Bienvenue à Suburbicon, le comédien américain a également profité de l'entretien pour glisser quelques mots au sujet de ses bébés bientôt âgés de 3 mois. Ravi, le jeune père de famille a ainsi admis que la paternité était aussi exaltante qu'effrayante. "Soudain, on se retrouve responsable de la vie d'autres personnes, ce qui est terrifiant. (...) Je n'aurais jamais imaginé avoir des jumeaux à 56 ans. Mais ça ne sert à rien de faire des plans. Il vaut mieux profiter du voyage", a-t-il déclaré. Fou amoureux d'Amal, qui l'épate chaque jour un peu plus dans son rôle de mère, il a ajouté : "C'est une vraie athlète olympique, elle fait ça à merveille."

Moins d'acting, plus de réalisation

Très heureux d'avoir pris du temps pour se consacrer à sa famille, George Clooney a poursuivi son interview en expliquant que son job était de "changer les couches et de promener les bébés". Côté projets, le jeune papa a également affirmé qu'il se sentait de moins en moins intéressé par sa carrière d'acteur et qu'il souhaitait avant tout passer derrière la caméra. "Je suis dans un moment très intéressant de ma vie. Je ne joue presque jamais la comédie, pour tout un tas de raisons mais surtout parce que je n'y accorde pas beaucoup d'intérêt et que je n'ai pas lu de scénario suffisamment bon depuis longtemps. (...) Et si je n'ai pas de propositions intéressantes, il n'y a pas vraiment d'intérêt à tourner à ce stade dans ma carrière", a-t-il conclu.