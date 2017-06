George Clooney papa de jumeaux: Moqueries, félicitations... Les stars réagissent !

Le 6 juin, George Clooney et sa femme Amal ont fait l'actualité en révélant la naissance de leurs jumeaux prénommés Ella et Alexander. Un communiqué bourré d'amour et d'humour où l'on apprend que "George est sous tranquillisants et devrait se remettre d'ici peu", alors que la maman et les bébés se portent à merveille.

Un heureux événement qui a été largement fêté sur les réseaux sociaux, où les fans se sont enthousiasmés face à ces deux naissances. À Hollywood, la venue au monde de ces deux mini-Clooney a également suscité de nombreuses réactions, chez les proches de George et Amal, comme chez les autres. On ainsi vu l'animatrice Ellen DeGeneres, amie du couple, publier un tweet. "Bienvenue sur Terre, Ella et Alexander Clooney. Félicitations, George et Amal, comme je vous appelle désormais, les Ocean's Four", a-t-elle écrit en référence à la saga Ocean's dans laquelle l'acteur joue. D'autres personnalités, comme Katie Couric, se sont également empressées de réagir et d'adresser leurs félicitations.