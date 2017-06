George Clooney papa de jumeaux : Une de ses amies actrices prend sa revanche

Papa de jumeaux, Ella et Alexander, avec sa femme Amal, George Clooney est sur un petit nuage. Pas vu depuis la naissance des bébés le 6 juin, l'acteur hollywoodien se fait discret. Ce qui n'est pas le cas de certains de ses amis, qui n'hésitent pas à lui adresser leurs félicitations en public, à l'instar de Rande Gerber qui avait fait preuve d'humour. Mais il n'est pas le seul...

Après avoir joué ensemble dans plusieurs films (Michael Clayton, Burn After Reading, Avé César!), George Clooney et Tilda Swinton sont devenus de grands amis. Actuellement en pleine promotion du film Netflix Okja, l'actrice s'est épanchée sur le nouveau grand rôle de son vieil ami, n'hésitant pas à l'épingler affectueusement devant les médias. "J'ai moi-même des jumeaux, et George avait l'habitude de se moquer de moi parce que j'étais fatiguée quand les jumeaux étaient petits. Là, c'est à mon tour de rigoler", s'est réjouie la star de 56 ans qui a aussi donné naissance à une fille (Honor) et un garçon (Xavier), en novembre 1997.

"J'ai juste ri. Je me suis moqué de lui par ondes", a ironisé la comédienne à propos de sa réaction à l'annonce de la naissance des petits Clooney.