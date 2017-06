George Clooney papa, la famille d'Amal ivre de bonheur : "Nous sommes aux anges"

C'était l'événement du jour ce 6 juin. George et Amal Clooney, un des couples les plus glamour de la planète, ont accueilli mardi leurs jumeaux, une fille, Ella, et un garçon, Alexander, nés à Londres – dans la "Rolls-Royce" des maternités. Le couple ne s'est pas encore officiellement exprimé et reste pour l'heure très discret. Mais les parents de la brillante avocate se sont chargés d'exprimer le grand bonheur de la famille.

La mère d'Amal, qui était à la maternité à ses côtés quelques heures après la naissance, a fait part de sa joie. "Tout le monde va très bien, nous sommes aux anges, a déclaré Baria Alamuddin à l'AFP. C'était une très belle naissance, tout s'est très bien passé. Les bébés sont beaux et vont bien."

De son côté, le père de la jeune femme, Ramzi Alamuddin, a témoigné son bonheur et de sa fierté. "Ils sont en très bonne santé, tout est parfait, a-t-il confié depuis Beyrouth, où il réside. Je suis très heureux pour eux, George et Amal seront d'excellents parents." Le patriarche, qui s'est entretenu au téléphone avec sa fille et son gendre après la naissance, a dit espérer pouvoir leur rendre visite très prochainement à Londres.

"Ce matin, Amal et George ont accueilli Ella et Alexander Clooney dans leurs vies", a précédemment déclaré à l'AFP leur agent, Stan Rosenfield. "Ella, Alexander et Amal sont en bonne santé, heureux et se portent bien", a-t-il poursuivi, ironisant même en affirmant que "George [avait] dû être placé sous sédatifs et devrait se remettre d'ici à quelques jours".

Outre la réaction des parents d'Amal, la naissance des jumeaux a suscité de nombreux messages de sympathie à l'égard du couple, notamment à Hollywood. Mais c'est à Rande Gerber, le BFF de George Clooney, que revient la palme du meilleur hommage !