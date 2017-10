George Clooney, papa moqueur et gaga : "Alexander est un voyou, un petit gros"

George Clooney ne rate jamais une occasion de s'épancher avec humour sur ses enfants. Papa comblé des jumeaux Ella et Alexander (nés le 6 juin dernier), l'acteur de 56 ans a profité de l'avant-première de son film Bienvenue à Suburbicon organisée le 22 octobre à Los Angeles pour donner des nouvelles de ses petits.

Accompagné de sa ravissante épouse Amal, le comédien hollywoodien s'est entretenu au micro de l'émission Extra pour évoquer les personnalités bien distinctes de sa fille et de son fils. "Ils sont nés avec des caractères. Ella est très élégante et délicate, elle a de grands yeux magnifiques et ressemble à Amal... Alexander pèse 1,5 kg de plus que sa soeur. C'est un voyou, un petit gros, il rigole plus fort que tout le monde dans la pièce, c'est ce qu'il y a de plus drôle", a-t-il déclaré.

Entre deux anecdotes très attendrissantes, George Clooney a également pris le temps de revenir sur l'affaire Weinstein, qui secoue la presse depuis deux semaines après les témoignages accablants de près de cinquante femmes qui ont accusé le producteur d'agression sexuelle. "Il faut qu'il y ait du bon qui ressorte de toute cette histoire, que les femmes se sentent en sécurité pour parler librement, qu'elles soient écoutées et crues. J'espère que cela dissuadera plus d'un homme de se comporter à nouveau ainsi. Il ne s'agit pas simplement d'un homme qui drague des filles, il s'agit d'agressions... Si l'on ne parle pas de ça et qu'on ne règle pas son compte à Harvey, cela continuera", a-t-il conclu.