George Clooney : Première réaction sur le royal baby et soirée glamour avec Amal

Ils forment décidément l'un des couples les plus chics d'Hollywood. Mardi 7 mai 2019, c'est en tant que producteur, réalisateur et acteur que George Clooney est venu présenter sa nouvelle série Catch-22, qui a pour cadre la Seconde Guerre mondiale et l'armée de l'air américaine. Pour l'occasion, la star oscarisée a pu compter sur la présence de son épouse, l'avocate internationale Amal Clooney, 41 ans, radieuse dans sa robe courte et drapée signée Oscar de la Renta.

Matt Damon, ami proche de George Clooney, était aussi de la partie avec sa femme Luciana Barroso. Kyle Chandler et Christopher Abbott, deux des autres acteurs de cette série adaptée de la satire anti-guerre de Joseph Heller (1961) ont également joué le jeu de la séance de pose sur tapis "noir", non loin de Courtney Love, Don Cheadle et Kristin Davis.

La même journée, George Clooney a fait la promotion de cette nouvelle série Hulu dans l'émission américaine Entertainment Tonight. L'occasion pour ce proche du prince Harry et Meghan Markle de commenter la naissance de leur petit garçon, né le 6 mai : "J'en suis très heureux. Ils forment un couple charmant, donc c'est très excitant." Drôle de coïncidence : bébé Sussex est né le même jour que l'acteur, qui a fêté ses 58 ans lundi : "C'est un peu irritant, parce que l'enfant me vole vraiment la vedette ! Je le partageais déjà avec Orson Welles et Sigmund Freud !"

Après avoir assisté au mariage royal en mai 2018, puis profité de quelques jours de vacances avec les Sussex dans sa maison au Lac de Côme l'été dernier, George Clooney figure parmi les parrains potentiels du royal baby. Mais le père d'Ella et Alexander (bientôt 2 ans) a clairement affirmé que ce nouveau rôle ne serait pas une bonne idée sur le plateau de Jimmy Kimmel, toujours mardi : "Je ne devrais pas être le parrain. Je suis père de jumeaux et je m'en sors à peine ! Je ne devrais être le parrain de personne !" Peut-être sa femme, également candidate idéale aux nombreux atouts, acceptera-t-elle d'être la marraine après avoir assisté à la luxueuse baby shower de Meghan Markle en février ?