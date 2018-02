George Clooney révèle comment il a vraiment rencontré Amal

Vous pensiez tout savoir sur le couple formé par George Clooney et Amal Alamuddin ? Détrompez-vous ! Pour beaucoup, la première rencontre entre la star hollywoodienne et la très chic avocate londonienne remonte à une projection de Monuments Men à la Maison Blanche. Il n'en est rien. Face à David Letterman qui, cédant aux sirènes de Netflix, est sorti de sa retraite pour animer le talk show My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, George Clooney révèle comment il a véritablement rencontré Amal.

C'était en 2013, dans sa propriété sur les bords du lac de Côme en Italie. "Je n'ai pas quitté la maison. C'est le truc le plus fou. Un ami commun me dit 'Je fais un détour, est-ce que je peux ramener une amie ?' et je lui ai dit 'Bien sûr', raconte Clooney à Letterman. Il poursuit : "J'ai eu un appel de mon agent qui m'a dit : 'J'ai rencontré la femme qui vient chez toi et que tu vas épouser.' Et le plus amusant, c'est que mes parents me rendaient visite, donc ils étaient là. On a parlé, on est resté toute la nuit à parler, puis j'ai eu son adresse mail parce qu'elle devait m'envoyer quelques photos de mes parents, et on a commencé à s'écrire et je ne savais vraiment pas si elle voulait sortir avec moi. J'ai juste pensé qu'on était potes."

La suite de l'histoire, on la connaît. George Clooney tombera littéralement amoureux de la jeune Britannique d'origine libanaise, l'épousera à Venise, avant de voir naître des jumeaux, Ella et Alexander, en juin 2017.

Le deuxième épisode de My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman sera disponible sur Netflix le 9 février.