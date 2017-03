George Clooney - Ses amis Cindy Crawford et son mari : "Il sera un super papa"

Dans quelques petits mois, Amal et George Clooney deviendront les parents de jumeaux. Et alors que cette première grossesse se déroule en toute sérénité pour le couple, Cindy Crawford et son mari Rande Gerber ont profité d'un événement organisé à Santa Monica jeudi 16 mars pour évoquer cet heureux événement.

Amis depuis plus de vingt ans (ils s'étaient rencontrés à New York lorsque l'un tournait un film et que le second gérait un bar), George Clooney et Rande Gerber sont également partenaires en affaires, à la tête de leur propre entreprise de boissons alcoolisées, Casamigos Tequila. Les deux hommes se connaissent donc très bien, et leurs femmes aussi.

C'est donc avec une grande certitude que Cindy Crawford et son époux, eux-mêmes parents de Kaia (15 ans) et Presley (17 ans) ont expliqué au magazine People que le comédien de 53 ans s'adapterait très facilement à la paternité. "George a toujours été si génial avec nos enfants qu'il n'a pas besoin de conseils. Il sera un super papa, Amal sera une mère fantastique. Il ne nous a pas demandé conseil et je ne pense pas qu'il en ait besoin. Il fera les choses à sa manière, et ce sera très bien", a déclaré Rande Gerber.

Avec beaucoup d'humour, Cindy Crawford a évoqué la relation qu'a George Clooney avec leurs enfants, qui connaissent l'acteur "depuis leur naissance". Le top de 51 ans a ainsi expliqué qu'elle avait pris l'habitude de pousser Kaia et Presley à demander un dollar à George Clooney et Rande Gerber à chaque fois qu'ils prononçaient un gros mot, notamment lorsque les amis voyagent tous ensemble. "Donc, George leur donnait directement une centaine de dollars au début du séjour. Ses enfants seront bien servis, mais je suis sûre qu'Amal tempèrera ça", a-t-elle conclu.