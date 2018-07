George de Cambridge : 5e anniversaire dans les Caraïbes avec Kate et William

Alors que tous les regards se sont dernièrement braqués sur son petit frère le prince Louis, à l'occasion de son baptême dont des photos exquises ont été révélées, et sur sa petite soeur la princesse Charlotte, tellement irrésistible, ce sera au tour du prince George de Cambridge d'être à l'honneur le 22 juillet 2018 : le fils aîné du prince William et de Kate Middleton s'apprête à fêter son 5e anniversaire.

C'est en famille et à des milliers de kilomètres du palais de Kensington que le petit garçon célébrera l'événement en famille : les Cambridge ont en effet quitté Londres lundi dernier, comme l'a révélé la chroniqueuse royale Rebecca English, pour quelques vacances sur l'île Moustique, poussière sublime des Caraïbes où les Middleton ont leurs habitudes de très longue date. D'ailleurs, Carole et Michael Middleton, les parents de la duchesse Catherine, sont de la partie, tout comme Pippa, enceinte, et son mari James Matthews.

La correspondante du Daily Mail a glissé l'information de ce séjour en famille, alors que Catherine de Cambridge est retournée à son congé maternité après quelques apparitions lumineuses, dans un portrait qu'elle consacre à George. Un portrait contrasté, partagé entre l'image de garçonnet effarouché qu'il renvoie lors de ses apparitions en public, clairement anxieux face à la foule et aux médias, se réfugiant tout contre son père dont il agrippe la main, et celle que livrent ses proches, d'un enfant plein d'assurance et épanoui - comme dans l'une des photos du baptême, où il souriait d'un sourire forcé de chenapan, toutes dents dehors. En 2017, un seul portrait officiel, figurant un George rieur, avait été dévoilé pour son anniversaire. En 2018, quelle sera la tendance ?

George de Cambridge, le jour et la nuit

Il s'en est passé, des choses, en l'espace d'un an pour le prince George ! Sa famille a quitté son existence protégée du monde extérieur à Sandringham pour s'installer à plein temps à Londres, où le blondinet a commencé l'école. Lors de son premier jour à Thomas's Battersea, on pouvait lire sa nervosité sur son visage. Et les menaces qui planent, d'une déséquilibrée qui a tenté de l'approcher à un combattant de l'Etat islamique qui en a fait une cible, ne lui facilitent pas la tâche. Mais c'est un petit homme plein de joie, confie un proche de la famille : "Le seul fait qu'il ait des réactions plus prudentes que Charlotte quand il y a un appareil photo dans les parages n'est pas une indication de comment il est dans l'intimité", objecte cet insider.

Pour l'instant, le duc et la duchesse de Cambridge ménagent pour leur fils aîné, troisième dans l'ordre de succession au trône, des conditions rassurantes qui lui permettent de prendre tranquillement son envol et de se faire des amis. "Ils savent, continue le même témoin, qu'ils devront un jour s'asseoir avec lui et lui parler de ce qu'implique son statut royal et de la raison pour laquelle tant de personnes s'intéressent à lui. Il commence à s'habituer aux caméras. Mais ils sont déterminés à ce que cela se fasse au rythme de George et pensent que tout cela peut attendre." On apprend au passage que William et Kate font en sorte de déposer et récupérer le plus souvent possible George à l'école, ce qui ne perturbe guère les autres parents d'élèves : "Personne ne se retourne sur Kate quand elle le dépose. Il y a un mannequin Victoria's Secret qui dépose aussi son enfant et les papas sont bien plus intéressés par elle !", a confié l'un(e) des intéressé(e)s à Rebecca English.

"En vérité, et abstraction faite de ces séances photo stressantes, reprend la chroniqueuse, George est un petit garçon déterminé et, même si sa soeur de 3 ans, Charlotte, lui fait souvent de l'ombre, ses parents disent qu'il a un sacré tableau de chasse de bêtises à son actif." Il aime toujours autant les engins en tout genre (avions, trains, voitures), se verrait bien piloter un hélicoptère comme papa et a une fascination pour les volcans - motif d'un de ses dessins, qu'il montrait récemment à des amis lors d'une sortie en famille au polo.