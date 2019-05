George de Cambridge a-t-il révélé le prénom de son cousin Archie, 4 mois avant ?

Ce mercredi 8 mai au château de Windsor, Meghan Markle et le prince Harry ont révélé le nom de leur premier enfant : Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Un choix plutôt surprenant qui était loin de figurer dans les pronostics. Pourtant, ce prénom n'est pas sans rappeler une anecdote amusante datant du début d'année sur le prince George (5 ans).

En janvier dernier dans le Berkshire, lors d'une balade à la campagne avec sa soeur Charlotte (4 ans) et leur grand-mère Carole Middleton, l'aîné du prince William et Kate Middleton avait en effet affirmé s'appeler Archie à une passante : "Un agent de police m'a demandé de ne pas prendre de photo des enfants, ce que je n'ai pas fait, mais George est venu caresser mon chien, avait-elle raconté au Sun. Pour être amicale, j'ai engagé la conversation et demandé à George comment il s'appelait, même si je le savais, évidemment. À mon grand étonnement, il a dit 'Je m'appelle Archie', avec un large sourire sur son visage."

Un surnom étonnant bien éloigné de sa véritable identité : George Alexander Louis. Hasard ou coïncidence, Archie est aussi le prénom que son oncle le prince Harry a choisi pour son propre petit garçon, né quatre mois plus tard. Meghan Markle et son époux auraient-ils révélé leurs idées de prénoms à leurs proches plusieurs mois à l'avance ? Le surnom que s'est choisi George pour ses apparitions incognito aurait-il inspiré les Sussex ? Impossible à dire à ce jour. En fin de compte, ce que l'on peut supposer, c'est que si le prénom d'Archie en a surpris plus d'un outre-Manche, il n'a certainement pas été un choc pour son cousin.