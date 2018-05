George de Cambridge : Son look événement au mariage d'Harry et Meghan !

A bientôt 5 ans, qu'il fêtera le 22 juillet prochain, le prince George de Cambridge commence à faire partie des "grands" et, au mariage de son oncle le prince Harry avec Meghan Markle, il a justifié ce statut cependant que sa petite soeur la princesse Charlotte, bien malicieuse et irrésistible, se faisait remarquer. Et sa tenue vestimentaire allait dans le même sens.

Pour la première fois en contexte officiel, ce n'est pas en short mais en pantalon que le fils aîné du prince William et de la duchesse de Cambridge est apparu ! Membre de l'escouade de choc des dix enfants - six filles, quatre garçons, de 2 à 7 ans - chers à leur coeur qu'Harry et Meghan ont voulus pour "pageboys" et "flowergirls" à l'occasion de leur mariage, le prince George a fait sensation côté look, portant comme ses trois jeunes homologues (Jasper Dyer, 6 ans, et les jumeaux Brian et John Mulroney, 7 ans) une version miniature de l'uniforme des Blues and Royals qu'avaient revêtu en ce jour spécial le prince Harry et son frère William, son témoin.

Directement inspiré de l'uniforme de ce régiment dont les deux fils du prince Charles ont fait partie au cours de leur carrière militaire, l'ensemble créé par Dege & Skinner, composé d'une veste droite en peau de daim et d'un pantalon en barathea avec une bande de cuir rouge, était du plus bel effet et avait été personnalisé pour chacun des quatre petits pages, dont les initiales étaient brodées, dorées, sur l'épaulette droite. Rien à voir avec la tenue rétro et champêtre que George, alors en bermuda, portait un an plus tôt pour tenir le même rôle au mariage de Pippa Middleton !

Il était exceptionnel d'observer à cette occasion le prince George de Cambridge - qu'on a vu, tout intimidé, se planquer derrière son papa à la sortie de la chapelle St George - en pantalon, lui qui, suivant une tradition aristocratique bien ancrée, est toujours en short. Fin 2016, au retour des Cambridge de leur tournée au Canada, la revue Harper's Bazaar avait sollicité à ce sujet l'éclairage d'un expert, William Hanson : "C'est très anglais de faire porter des shorts à un jeune garçon, expliquait alors ce spécialiste de l'étiquette. Les pantalons sont pour les garçons plus âgés et les hommes, alors que les shorts portés par les petits garçons sont l'un de ces marqueurs de classe qui ont cours en Angleterre. Bien que les temps changent (lentement), un pantalon sur un jeune garçon fait plutôt classe moyenne - plutôt petit-bourgeois. Et aucun aristocrate ni aucune tête couronnée digne de ce nom ne veut être considéré comme petit-bourgeois, pas même la duchesse de Cambridge. L'usage veut qu'un garçon passe aux pantalons vers 8 ans." On devrait donc prochainement retrouver Georgie boy en culotte courte !