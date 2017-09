George de Cambridge : Trop mignon pour sa rentrée, sans sa maman Kate Middleton

Viendra ? Viendra pas ? Après la révélation de la troisième grossesse de Kate Middleton et des symptômes d'hyperémèse gravidique qui l'accompagnent comme les deux précédentes, sa présence pour le grand jour de son petit bonhomme le prince George de Cambridge était sujette à caution. Malheureusement, le voeu du prince William, dans ses premiers commentaires sur cette heureuse nouvelle, que son épouse se tire vite de cette phase désagréable n'a pas été exaucé : la duchesse Catherine manquait à l'appel au moment où George faisait sa première rentrée des classes...

Au matin de ce jeudi 7 septembre 2017, c'est accompagné seulement de son papa le duc de Cambridge que le prince George s'est présenté à Thomas's Battersea pour son premier jour d'école maternelle, vêtu d'un pull col V portant le blason de l'établissement et d'un bermuda bleu marine.

Père et fils, arrivant main dans la main, y ont été accueillis par la directrice de l'école maternelle, Helen Haslem, et George, manifestement intimidé mais brave, n'a pas manqué de serrer la main tendue par celle-ci avant d'être escorté en classe. Quelques minutes avant leur apparition, un porte-parole du palais de Kensington, résidence officielle – et désormais permanente – des Cambridge, avait communiqué le forfait de Kate : "Malheureusement, la duchesse de Cambridge ne se sent toujours pas bien et ne sera pas en mesure d'accompagner le prince George pour son premier jour d'école. Le duc de Cambridge le déposera ce matin comme prévu", apprenait-on ainsi. Elle n'aura pas manqué de voir les images de ce moment si particulier que leurs services de communication ont partagées sur Instagram...