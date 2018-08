George de Cambridge : Trop stylé, le prince reçoit un grand honneur

Sur le portrait officiel de son cinquième anniversaire, le 22 juillet 2018, le sourire canaille du prince George de Cambridge était si irrésistible qu'on ne pouvait pas lui en vouloir de porter la même tenue que lors du baptême de son frère le prince Louis quelques jours plus tôt (et pour cause, c'est en cette occasion que la photo avait été réalisée). Une tenue – chemisette et bermuda – figurant parmi ses basiques... qui a sans doute pesé dans la décision du magazine Tatler de l'inclure à sa liste annuelle des personnalités les mieux habillées !

La prestigieuse revue britannique a en effet nommé le fils du prince William et de Kate Middleton parmi les trente célébrités du Royaume-Uni qu'elle a mises à l'honneur en raison de leur style. George y côtoie notamment sa propre mère la duchesse Catherine de Cambridge, icône installée de longue date dans cette liste, la reine Elizabeth II, ainsi que la duchesse Meghan de Sussex, nouvelle venue dans la famille et de fait nouvelle... Britannique. L'actrice Lily James, le chanteur Harry Styles ou encore l'avocate Amal Clooney, épouse de George, y apparaissent également.

Avec sa panoplie de shorts, de chaussettes hautes et de polos, George incarne à seulement 5 ans un certain chic intemporel, ce qu'analyse pour The Telegraph la styliste pour enfants Rachel Riley – dont le jeune prince a déjà porté des créations : "Je pense que Kate et William vont vers des habits classiques et intemporels, plutôt que vers des vêtements qui attirent l'attention", a-t-elle observé. Ce qui ne veut pas dire que la manière dont George est habillé (par sa maman, selon toute vraisemblance) ne marque pas les esprits, bien au contraire : à chaque apparition publique du petit garçon, les ventes des modèles qu'il porte s'envolent. Et les marques l'ont bien remarqué, elles qui s'en inspirent pour développer leurs nouvelles collections.