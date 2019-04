George et Amal Clooney de sortie : ils lancent une nouvelle application engagée

Rares sont les apparitions publiques de George Clooney en compagnie de sa femme Amal. Ce 25 avril 2019, le couple star a été aperçu près de son domicile à New York. Chacun son tour, l'acteur américain de 57 ans et l'avocate libano-britannique de 41 ans ont été surpris par les photographes à leur sortie de leur véhicule après une journée consacrée à leur dernier projet commun.

Élégante dans sa petite robe bleue complétée d'un trench-coat, la maman des jumeaux Ella et Alexander (bientôt 2 ans) démontre une fois de plus ses talents stylistiques. Plus tôt dans la journée, le couple s'est exprimé en choeur au nom de la Clooney Foundation for Justice lors d'une conférence TrialWatch organisée à la prestigieuse université de Columbia. L'organisation s'est en effet associée à Microsoft pour développer une application qui collecte des données sur les failles de la justice en matière de race, d'orientation sexuelle, etc. "Le programme TrialWatch est une initiative globale qui mesure les procès, met en lumière les abus et plaide pour les victimes, pour que les injustices soient corrigées, un cas après l'autre", a affirmé Amal Clooney dans un communiqué.