George et Amal Clooney : Ils dépensent sans compter... pour leurs voisins !

Dans une version UK de la série Nos Chers Voisins, George et Amal Clooney auraient le rôle des résidents parfaits ! Ils se sont attirés les faveurs d'un couple britannique en leur offrant une compensation pour les nuisances dues aux travaux en cours dans leur nouvelle propriété. Le Royaume-Uni salue cette généreuse initiative...

C'est le Daily Mail qui révèle la joyeuse info ! George et Amal Clooney ont fait don de 45 000 livres (plus de 52 000 euros) à leur couple voisin dans le village de Sonning, dans le comté de Berkshire, en Angleterre. Cette somme correspond à la valeur d'un séjour d'une semaine à Corfu, en Grèce, d'un autre séjour de six semaines dans un hôtel de luxe à Reading, du remplacement d'aspirateur et enfin de 30 000 livres en argent.

"Les Clooney ont été très généreux avec le voisinage depuis leur emménagement. Ils l'ont été envers les Grove pour les ennuis provoqués par les travaux", confirme un anonyme au Daily Mail. Ces travaux, entamés en 2015, incluent notamment les constructions d'un système d'irrigation souterrain, d'une piscine de 18 mètres de long, d'un cours de tennis ainsi que d'un cinéma de douze places assises.

George et Amal Clooney ont également fait transporter et planter mille arbres, leur permettant de bénéficier d'intimité. L'acteur de 55 ans et son épouse enceinte ont été aperçus dans le Berkshire le 31 mars dernier. Mari et femme préparent la venue au monde de leurs jumeaux.