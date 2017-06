George et Amal Clooney: Le couple s'est offert la Rolls-Royce des maternités

Mardi 6 juin, Amal Clooney a accouché de jumeaux prénommés Ella et Alexander. Un événement officialisé par un communiqué indiquant avec humour que "George [était] sous tranquillisant et devrait se remettre d'ici peu" alors que la maman et les bébés se portaient à merveille. Pour cet événement, le couple avait mis les petits plats dans les grands. Et l'épouse de George Clooney avait tout mis en oeuvre pour s'offrir l'accouchement le plus paisible possible. C'est au Chelsea and Westminster Hospital que l'avocate libano-britannique a mis au monde son petit garçon et sa petite fille, et plus précisément à la Kensington Wing, la Rolls-Royce des maternités.

Composé de 16 chambres et suites, l'établissement haut de gamme propose les mêmes services qu'un hôtel de luxe ! Selon plusieurs médias britanniques, les deux parents ont jeté leur dévolu sur la suite post-natale ouverte il y a deux ans. Le Daily Mail annonce ainsi que le couple a dépensé 8 520 livres (soit un peu plus de 9 700 euros) pour se l'offrir. Ce prix correspond à un package avec expert spécialisé dans la césarienne, souvent nécessaire pour des jumeaux. La suite comprend une chambre avec lit double, une baignoire ainsi qu'une partie lounge. Un menu à la carte et concocté par des experts en diététique est mis à disposition des patientes et de leurs partenaires. Les heureuses mamans sont ainsi récompensées de leurs efforts avec du saumon fumé et des bouteilles de champagne à 75 livres.

Ce n'est pas la première fois que cette suite de luxe accueille des stars. En mars, Cheryl Cole y avait mis au monde son fils Bear, fruit de ses amours avec Liam Payne. L'un des gynécologues-obstétriciens est par ailleurs Guy Thorpe-Beeston, un expert qui travaille pour la famille royale et a notamment collaboré avec Alan Farthing, le chirurgien-gynécologue attitré de la reine, qui a notamment mis au monde la princesse Charlotte, le deuxième enfant de Kate Middleton et William.