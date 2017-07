George et Amal Clooney : Première sortie depuis la naissance de leurs jumeaux

Jeunes parents comblés, Amal et George Clooney se sont offert leur première sortie nocturne depuis la naissance de leurs jumeaux Ella et Alexander (nés le 6 juin dernier) pour se rendre dans l'un de leurs restaurants fétiches.

Mardi 11 juillet, l'avocate de 39 ans et l'acteur de 56 ans étaient ainsi accompagnés d'un groupe d'amis pour dîner au Gatto Nero, situé sur les bords du lac de Côme, à Cernobbio. Arrivé en Italie avec les bébés au début du mois afin de profiter de quelques jours de vacances, le couple était visiblement en grande forme et a été photographié en train de saluer ses proches à la sortie de l'établissement, comme le montrent plusieurs photos publiées par le Daily Mail.

Toujours aussi radieuse, la jeune maman était apprêtée d'une robe claire aux motifs fleuris, tandis que son mari avait opté pour un look décontracté avec une chemise grise et un simple jeans. Affectueux, Amal et George Clooney n'étaient jamais trop éloignés l'un de l'autre et se tenaient même la main à l'intérieur du véhicule qui les raccompagnaient chez eux.

Selon les récentes rumeurs de l'édition britannique du magazine Closer, le comédien hollywoodien et sa femme auraient prévu de renouveler leurs voeux pour leur troisième anniversaire de mariage, qui arrive à grand pas le 27 septembre prochain. Dans un même temps, une source témoignait de la volonté d'Amal de prolonger son congé maternité pour se concentrer pleinement sur son rôle de mère. "Elle a changé d'avis sur le fait d'être une mère qui travaille. Elle s'est engagée auprès de George à prendre un congé maternité prolongé, à se retirer des affaires dangereuses et à prendre des dossiers moins importants pendant un certain temps. Elle veut être à la maison autant que possible pour les bébés", a-t-on déclaré plus tôt dans la mois.