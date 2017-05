George et Charlotte au mariage de Pippa Middleton : Craquants et coquins

Figures aussi importantes que craquantes du mariage de Pippa Middleton et James Matthews, les enfants d'honneur ne sont pas passés inaperçus lors de la cérémonie en l'église St Mark à Englefield le 20 mai ! Et pour cause, deux d'entre-eux sont les bambins de la soeur de la mariée Kate Middleton, duchesse de Cambridge, et de son époux le prince William : George (4 ans en juillet) et Charlotte (2 ans). Adorables, vêtus de tenues signées Pepa & Co – robe à noeud avec couronne de fleurs pour elle, chemise et bermuda vert satiné pour lui –, ils ont assuré leur mission pour leur tante, guidée par leur superbe et élégante maman habillée par Alexander McQueen.

Se trouvaient également côté demoiselles d'honneur Philippa Hoyos, Lily French et Avia Horner, qui a le même âge que Charlotte et est l'enfant de Lady Emily Compton, ancienne membre du magazine Tatler, et d'Edward Horner, ami du marié. Casimir Tatos, Edward Sebire et William Ward étaient quant à eux petits pages comme George.

Les médias britanniques rapportent que Kate Middleton espérait, avant la cérémonie, que tous ces petits qu'elle supervise pour la cérémonie en l'église ne feraient pas de bêtises, sachant qu'à leur âge, il est difficile d'attendre d'eux d'être exemplaires. Durant la noce, elle a ainsi dû leur demander délicatement d'être calme et n'a pu empêcher l'un des garçonnets de faire le rigolo devant les objectifs. Mais ils sont tous tellement mignons, comment leur en vouloir ?