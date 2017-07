George et Charlotte de Cambridge : Parés pour un nouveau voyage !

Alerte à la mignonnerie royale ! Un an après avoir fait sensation au Canada, le prince George et la princesse Charlotte de Cambridge s'apprêtent à participer à une autre visite officielle à l'étranger de leurs parents le prince William et la duchesse Catherine, qui ont choisi de les emmener avec eux.

Du 17 au 21 juillet 2017, le duc et la duchesse de Cambridge seront en mission diplomatique en Pologne et en Allemagne, commanditée par le bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth. Leurs enfants les accompagneront, comme l'a rendu public le communiqué émis par leurs services du palais de Kensington : "Le duc et la duchesse ont vraiment hâte de faire cette tournée et sont enchantés du programme enthousiasmant et varié qui les attend. Ils ont décidé que leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte, feront le voyage avec eux et on peut s'attendre à voir les enfants à plusieurs reprises au cours de la semaine. Ils sont impatients de faire cette visite, qui sera chargée et aura un impact certain, et sont reconnaissants d'avoir l'opportunité de rencontrer en famille les populations de Pologne et d'Allemagne - des amis si importants pour le Royaume-Uni", indique le document.

Les Cambridge seront de retour chez eux à point nommé pour célébrer le 22 juillet le 4e anniversaire du prince George. La princesse Charlotte, quant à elle, a fêté ses 2 ans au mois de mai.

Un programme effectivement chargé... Quelle place pour George et Charlotte ?

William, Kate, leurs bambins et leur staff arriveront à Varsovie en milieu de journée le 17 juillet. Après une cérémonie de bienvenue au palais présidentiel, le couple britannique se rendra d'abord au Musée de l'Insurrection de Varsovie, consacré à l'effort héroïque de la résistance polonaise pour tenter de libérer la ville de l'occupation nazie, en 1944, y rencontrera des vétérans de guerre et y prendra part à une cérémonie du souvenir. Puis il partira à la rencontre de jeunes entrepreneurs et de start-ups au sein de l'incubateur installé dans l'immeuble d'affaires Warsaw Spire, lors d'un événement consacré à la promotion d'une initiative favorisant l'accès à Londres, place d'échanges mondiale, pour des entreprises polonaises en développement. La journée s'achèvera par une fastueuse réception dans l'Orangerie du parc Lazienki : l'ambassadeur britannique en Pologne y donnera une grande fête en l'honneur de l'anniversaire de la reine, en présence de 600 invités. Le lendemain, le duc et la duchesse de Cambridge visiteront l'ancien camp de concentration Stutthof avant de mettre le cap sur Gdansk, pittoresque cité portuaire sur les bords de la Baltique. Ils y visiteront notamment le théâtre Shakespeare, dont le prince Charles est le parrain, et le Centre européen de la solidarité, avant de regagner Varsovie pour la nuit.

Au matin du 19 juillet, les Cambridge quitteront la Pologne pour l'Allemagne et Berlin. Une rencontre privée avec la chancelière Angela Merkel, que le prince William avait déjà croisée à Düsseldorf lors de sa venue en solo en 2016, est au programme, tout comme un passage obligé à la fameuse Porte de Brandebourg et des moments au mémorial de l'Holocauste. Le reste de leur journée sera dédié à des visites d'associations engagées auprès des jeunes défavorisés et en faveur de la santé mentale. En soirée, un nouveau gala en l'honneur de la reine, offert par l'ambassadeur britannique à Berlin, aura lieu. Le 20 juillet, ils découvriront ensuite la célèbre Heidelberg, ville jumelée avec Cambridge, et embarqueront notamment pour un duel à l'aviron entre des rameurs des deux cités. Compétiteurs dans l'âme, comme on l'avait par exemple vu lors de leur affrontement nautique en Nouvelle-Zélande, Kate et William seront à n'en pas douter très impliqués ! Cette avant-dernière journée de visite officielle se terminera dans une salle de bal historique, Clärchens.

Enfin, c'est à Hambourg que le couple ducal en finira avec sa mission diplomatique, entre musée maritime, docks et visite au siège d'Airbus.

Difficile d'anticiper, au vu de cet agenda, les moments où le prince George et la princesse Charlotte sont susceptibles d'intervenir, en dehors de l'arrivée en Pologne et du transfert en Allemagne... Au Canada, on se souvient qu'il y avait eu un événement rien que pour eux : une super fête entre enfants à la Maison du Gouvernement à Victoria.