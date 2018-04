George H. W. Bush hospitalisé après les obsèques de sa femme Barbara

Soigné à l'hôpital Houston Methodist, George H. W. Bush avait précédemment été hospitalisé en janvier 2017. L'ex-président républicain de 1989 à 1993 et vice-président de Ronald Reagan avait été placé en soins intensifs à la suite d'une pneumonie qui avait nécessité une intervention. Sa défunte épouse Barbara avait été hospitalisée dans le même temps par précaution après avoir manifesté fatigue et toux. Atteint de la maladie de Parkinson, le père de George W. Bush se déplace depuis plusieurs années en fauteuil roulant.

Marié durant soixante-treize ans à Barbara – leur mariage reste la plus longue union présidentielle de l'histoire américaine –, George H. W. Bush l'avait rencontrée à seulement 17 ans avant de l'épouser trois ans plus tard. Ensemble, ils ont eu six enfants, dont George W. Bush, président des États-Unis entre 2001 et 2009, et Jeb Bush, gouverneur de Floride entre 1999 et 2007 et candidat malheureux aux primaires républicaines pour la Maison Blanche en 2016.

La veille des obsèques de sa défunte épouse, George H. W. Bush avait tout particulièrement ému en posant seul devant le cercueil.