George Michael : Enfin enterré, deux mois et demi après sa mort

Les causes de la mort de George Michael étant officiellement connues depuis quelques jours, le mythique chanteur britannique décédé à son domicile londonien à l'âge de 53 ans le 25 décembre dernier, va enfin pouvoir reposer en paix.

Repoussé à fin février, pour que des tests toxicologiques supplémentaires soient réalisés, l'enterrement de l'interprète de Careless Whisper peut enfin avoir lieu. Si la cérémonie funéraire a d'abord été annoncée pour ce dimanche, elle pourrait finalement se dérouler ce lundi au cimetière d'Highgate, situé dans le Nord de Londres, comme le rapporte le Sunday Mirror. Un autre service pourrait également se tenir le 26 mars, date de la fête des Mères en Angleterre, une date particulièrement chère à George Michael.

Proche de sa maman, Lesley Angold, une ancienne danseuse professionnelle décédée à l'âge de 60 ans des suites d'un cancer en 1997, le chanteur de Wham devrait reposer à ses côtés. La tombe de Lesley Angold a été nettoyée et ses alentours dégagés comme l'atteste l'une des photos du Sunday Mirror. "Il l'aimait tellement, il pouvait passer beaucoup de temps à lui parler. Le cimetière avait une place très spéciale dans son coeur", témoigne une source.

Les funérailles de George Michael sont organisées par sa soeur, Melanie, qui gère toutes les démarches administratives conjointement avec leur autre soeur, Panayiota. C'est notamment cette dernière qui a procédé à l'enregistrement du certificat de décès. Tous les éléments de la mort du chanteur y sont rassemblés, notamment son vrai nom, Georgios Kyriacos Panayiotou, mais aussi les causes exactes de son décès. L'artiste est mort de "causes naturelles". Comme le médecin légiste l'a précédemment révélé, il a succombé à une "cardiomyopathie dilatée avec myocardite", soit un affaiblissement du muscle cardiaque, et à une "stéatose hépatique", qui se traduit par une accumulation de graisse dans les cellules du foie.

S'agissant des funérailles, l'ex-Spice Girls Geri Halliwell devrait prononcer un discours en hommage à son grand ami disparu. La nouvelle maman avait choisi George Michael comme parrain pour sa fille Bluebell, qui fêtera son 11e anniversaire cette année... Aucune indication n'a en revanche été donnée sur la présence de son dernier compagnon, Fadi Fawaz, écarté des funérailles selon les dernières rumeurs. L'ancien coiffeur de 43 ans n'avait pas tardé à réagir après la publication des résultats de l'autopsie finale.

Olivia Maunoury