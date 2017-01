George Michael, insatiable amant : Ses exploits sexuels fascinent...

Un peu plus de deux semaines après le décès de George Michael, les rumeurs vont bon train à son sujet. Alors que les causes de sa mort restent toujours indéterminées – son porte-parole déclare qu'il est décédé d'une crise cardiaque à seulement 53 ans –, la vie privée du chanteur fait polémique.

L'ancien leader charismatique de The Wham! fréquentait depuis plusieurs années son petit ami Fadi Fawaz, qui prétend avoir passé la nuit de Noël dans sa voiture avant de trouver George Michael inconscient dans son lit. Une version des faits qui a intrigué les forces de l'ordre. Si l'ancien coiffeur de 40 ans n'est pas considéré comme suspect, sa relation avec le défunt fait couler beaucoup d'encre...

Selon un proche de la star, George Michael aurait cherché à mettre un terme à plusieurs reprises à leur histoire au cours des dix-huit derniers mois. "Plus d'une fois, George a dit à Fadi qu'il ne voulait plus le voir, mais chaque fois ils se remettaient ensemble. George était gentil et généreux, il m'a dit plusieurs fois que sa plus grande faiblesse c'était de ne pas savoir dire non. D'une certaine manière c'était quelqu'un de vulnérable parce qu'il disait toujours oui", rapporte une source au tabloïd The Sun.

Dans la foulée, c'est le controversé journaliste Piers Morgan qui s'est exprimé dans les colonnes du Mail On Sunday. "Il nous faisait tous rire avec son honnêteté désarmante. Il avait décidé de tout révéler plutôt que d'autres le fassent à sa place. Un soir, il nous a dit qu'il avait eu 500 amants en à peine 7 ans !", s'est-il souvenu.

Au cours de la même soirée qui se serait déroulée au domicile londonien d'un de leurs amis communs, l'interprète de Faith a aussi avoué être harcelé par un gigolo français qu'il avait oublié de payer. Pas hétéro pour un sou, George Michael a toutefois avoué qu'il serait capable de faire une exception pour la sublime Elizabeth Taylor, la seule femme avec qui il aurait bien voulu partager son lit.

Coline Chavaroche