George Michael : Les causes de sa mort enfin révélées

Après plusieurs semaines de mystère et de rapports d'autopsie non concluants, les causes exactes du décès de George Michael, mort le 25 décembre dernier à l'âge de 53 ans, ont enfin été révélées publiquement. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les pistes avaient été envisagées par les enquêteurs, d'un éventuel suicide à une possible overdose... Mais il n'en est rien.

Selon l'AFP, qui cite le responsable du service de médecine légale du comté de l'Oxfordshire, l'artiste de légende est décédé de "causes naturelles". Dans un communiqué transmis mardi 7 mars, on apprend ainsi que le médecin légiste a fait état d'une "cardiomyopathie dilatée avec myocardite", soit un affaiblissement du muscle cardiaque, et d'une "stéatose hépatique", qui se traduit par une accumulation de graisse dans les cellules du foie. "L'enquête sur la mort de George Michael est terminée", a-t-on sobrement ajouté.

L'annonce de la disparition du chanteur britannique avait provoqué une vague d'émotion à travers le monde. Au cours des derniers mois, plusieurs membres de son entourage s'étaient exprimés dans la presse pour lui rendre hommage ou faire part de leur théorie. Le 5 mars, l'ex-compagnon de la star, Kenny Gross, avait donné son opinion auprès du Sunday Mirror, qui se rapproche très justement du résultat donné par l'autopsie finale. "Ce n'est qu'une hypothèse mais je pense qu'à force, son corps a fini par lâcher. À longueur d'années, il s'était affaibli", avait-t-il déclaré en référence aux nombreux problèmes de dépendance dont a souffert George Michael au cours de sa vie.

Maintenant que les examens toxicologiques ont permis d'élucider le drame, la famille de l'interprète de Careless Whisper va pouvoir s'atteler à l'organisation de ses funérailles. Pour le moment, aucune information liée aux obsèques du chanteur n'a filtré dans la presse.