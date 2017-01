George Michael, son alchimie avec Diana : "Elle était très attirée par moi"

George Michael avait relaté, en 2009 dans un entretien avec le Huffington Post, sa première rencontre avec la princesse Diana et la connexion immédiate qui s'était produite : "J'avais déjà été invité plein, plein de fois au palais avant de véritablement la rencontrer, parce que j'avais très peur de la médiatisation si nous étions devenus amis. Et quand nous nous sommes rencontrés pour de bon, je crois que ça a accroché d'une manière un peu intangible, qui avait probablement plus trait à notre éducation qu'autre chose. Elle ressemblait beaucoup à bien des femmes qui ont été attirées vers moi, au cours de ma vie, parce qu'elles ne me percevaient pas comme une menace. Peut-être parce que je prends soin de mes soeurs et que je suis si protecteur avec elles... Les femmes semblent sentir cela. Alors, les femmes qui avaient vécu des moments difficiles en grandissant ou sentaient qu'elles n'étaient pas... vous savez... Quand je couchais encore avec des femmes, mon Dieu, c'était tout le temps comme ça."

Il était évident qu'elle était très attirée par moi

Avec Lady Di, cela n'avait toutefois pas été aussi intime, même si... "Il y a certaines choses qui se sont passées et qui ont clairement indiqué qu'elle était très attirée par moi", avait assuré George Michael au cours de la même conversation, ajoutant qu'avoir des rapports sexuels avec elle aurait été une idée "désastreuse". Une attraction qui n'a en rien nui à leur amitié sincère, d'autant que la princesse Diana aurait eu connaissance de l'homosexualité du chanteur bien avant son coming out forcé en 1998 : dans ses mémoires intitulés On Duty With the Queen: My Time as a Buckingham Palace Press Secretary, Dickie Arbiter, ancien porte-parole de la famille royale britannique dans les années 1980-1990, raconte qu'elle aurait même manqué de peu de l'outer au cours d'une réception donnée en 1992 ! "N'est-il pas dommage qu'il n'aime pas les femmes ?", aurait-elle dit devant ses invités avant de se reprendre en réalisant que le prince Harry, 8 ans à l'époque, était assis à côté.

Je me sentais coupable, parce qu'elle m'aimait vraiment...

George Michael faisait également en sorte d'éviter d'encourager l'inclinaison de la princesse en s'empêchant volontairement de lui téléphoner trop souvent, afin qu'elle ne risque pas de se faire d'idées, en particulier dans les moments de sa vie les plus difficiles. "C'était comme un de mes amis qui ne voulait pas m'appeler trop souvent, au cas où ça semblerait bizarre", a-t-il expliqué. Une ligne de conduite qui n'a pas été simple à tenir, surtout en voyant son amie souffrir : "J'étais vraiment bouleversé quand j'ai vu le documentaire Panorama [la fameuse émission télé de la BBC dans laquelle, en 1995, Diana parla à coeur ouvert des blessures les plus intimes, de ses troubles dépressifs et alimentaires à l'effondrement de son mariage avec le prince Charles, NDLR], parce qu'elle n'avait vraiment pas l'air bien à l'époque. C'était très dur pour moi de penser que les gens la voyaient vulnérable comme jamais : je me sentais en quelque sorte coupable parce qu'elle m'aimait vraiment en tant que personne et que j'avais tendance à garder mes distances, pensant qu'il devait y avoir tant de personnes qui lui téléphonaient déjà, pour de mauvaises raisons. Je savais qu'elle était particulièrement méfiante avec les gens à l'époque, alors je la traitais presque comme d'autres, je le savais, me traitaient moi. On se figure que c'est une intrusion d'appeler, alors qu'en fait vous savez que la personne se sent seul et aimerait entendre une voix amicale."

Lorsque l'accident fatal de Lady Di survint, cela faisait plusieurs années qu'ils ne s'étaient plus vus. "On a failli se retrouver lors de ces vacances à Saint-Tropez, j'étais censé monter sur le bateau, précisa George Michael, faisant allusion à l'été 1997 que Diana passa avec son compagnon Dodi Al-Fayed, entre la villa de Mohamed Al-Fayed et l'un des yachts de la famille. Si je l'avais vue juste avant [l'accident dans lequel elle a trouvé la mort], ç'aurait été encore plus bouleversant."