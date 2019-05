George Michael : Son ex-compagnon Fadi Fawaz "squatte" sa maison de Londres

George Michael est mort le 25 décembre 2016. L'artiste de 53 ans a laissé derrière lui un très beau patrimoine comprenant notamment une maison située dans le quartier de Regent's Park, à Londres. Une demeure estimée à 5,6 millions d'euros, dans laquelle vit encore illégalement son ex-compagnon Fadi Fawaz.

Comme le rapporte le quotidien anglais The Sun, les héritiers de George Michael sont excédés par les agissements de Fadi Fawaz. L'homme de 45 ans, qui a été en couple avec le regretté chanteur de 2012 jusqu'à sa mort en 2016, "squatte" la maison de l'artiste malgré les multiples courriers reçus de la part de la famille lui demandant de quitter les lieux. Un proche de la famille s'est exprimé sur l'affaire. "Fadi vit très mal toute cette histoire. Il a refusé de quitter la maison alors qu'il a reçu plusieurs lettres et demandes ces 18 derniers mois. Il les détruit et, désormais, il semblerait qu'il ait certains droits attribués aux squatteurs.(...) Les avocats étudient ce qu'il est possible de faire", a déclaré l'indiscret.

Selon Fadi Fawaz, un coiffeur australien d'origine libanaise également photographe freelance, affirme que George Michael lui aurait donné la permission de vivre dans cette maison même en cas de décès. L'ancien amant de l'interprète du tube Freedom ! souffrirait de ne pas être considéré comme un membre de la famille à part entière...

Fadi Fawaz avait fait les gros titres après la mort de George Michael en affirmant que le chanteur aurait tenté à plusieurs reprises de se suicider et que sa dernière tentative, la cinquième, avait été la bonne... Selon le médecin légiste, George Michael est cependant mort de "causes naturelles". L'examen médico-légal avait mis en évidence une "cardiomyopathie dilatée avec myocardite" et "stéatose hépatique".

