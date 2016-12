George Michael, son ex Kenny Goss bouleversé : "J'ai le coeur brisé par sa mort"

Au cours de sa vie, trois hommes ont vraiment compté pour George Michael : le styliste Anselmo Feleppa, décédé des suites du sida en 1993, il lui a dédié la chanson Jesus to a Child en 1996 ; Fadi Fawaz, que le chanteur fréquentait depuis 2009 et qui l'a trouvé mort dimanche matin, le 25 décembre 2016 ; ainsi que Kenny Goss. Ce dernier est resté près de quinze ans au côté du chanteur, dont la mort l'a évidemment bouleversé...

Entre 1996 et 2009, George Michael et Kenneth - dit Kenny - Goss étaient ensemble. Après leur séparation, ils sont restés proches un temps. La presse anglaise affirme même que le chanteur de 53 ans avait récemment repris contact avec le vendeur d'art. Une chose est certaine, Kenny ressent une immense tristesse depuis la mort de son ancien compagnon, qu'il a exprimée dans un très court communiqué puis à la chaîne E! News : "J'ai le coeur brisé d'apprendre que mon cher ami et celui qui fut mon amoureux, George Michael, est mort. Il a longtemps fait partie de ma vie et je l'aimais énormément. Il était extrêmement gentil et d'une grande générosité. Les souvenirs merveilleux que je garde de lui comme sa musique resteront une part fondamentale de ma vie et de celle de ceux qui l'aimaient et l'admiraient."

Très discret sur sa vie privée - même son retentissant coming out n'était pas de son fait -, George Michael a attendu deux ans et demi pour annoncer à ses fans sa rupture avec Kenny Goss. C'était à Prague pour le lancement de sa tournée Symphonica Tour, la dernière, en août 2011. Sur scène, le chanteur, qui fréquentait déjà Fadi Fawaz, a expliqué que si ses démons étaient largement commentés par la presse, Kenny avait ses propres combats à mener, notamment contre l'alcool, depuis la mort de ses parents.

Il y a quelques heures, Fadi Fawaz brisait, lui aussi, le silence dans un simple tweet : "C'est un Noël que je n'oublierai pas. Trouver son partenaire mort paisiblement au lit dès le matin... Tu me manqueras toujours." Le plus triste étant que le communiqué officiel ne fait en aucun cas état de l'existence de l'homme qui partageait la vie de George Michael depuis sept ans : "C'est avec une immense tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami bien-aimé est décédé paisiblement chez lui pendant Noël. Sa famille demande à ce que son intimité soit respectée durant ce moment difficile. Il n'y aura pas d'autres commentaires pour le moment."