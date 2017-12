George Michael : Un an après, un "Noël difficile sans lui" pour sa famille

Nul doute que cette année, le célèbre titre Last Christmas de Wham ! (le groupe de George Michael) devait avoir un arrière-goût étrange... Le 25 décembre 2016, l'iconique chanteur britannique mourait brutalement, laissant ses fans sans voix et en larmes. Un an plus tard, alors que les admirateurs de l'artiste ont propulsé Listen Without Prejudice en tête des charts, la famille de l'artiste de 53 ans lui a rendu un vibrant hommage quelques jours avant Noël et le premier anniversaire de sa disparition...

Une photo en noir et blanc des filles Melanie et Yioda a fait son apparition sur Instagram le 22 décembre, avec, en légende, un lien vers le site officiel où l'on peut trouver une lettre de la famille co-écrite par les filles de l'artiste ainsi que son père, Jack. "Ce Noël sera difficile sans lui, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls dans notre deuil lors de l'anniversaire de sa mort, et que la tristesse de notre famille et de nos vrais amis est partagée par beaucoup d'entre vous, peut-on lire dans ce texte touchant. Un Noël n'est pas toujours aussi facile, la vie n'est pas parfaite et la vie de famille est compliquée. Donc si vous le pouvez, en sa mémoire, prenez un moment, une grande inspiration, et dites 'I love you' le plus fort possible."

Dans la suite de la lettre, le clan de George Michael remercie largement les fans de l'interprète de Last Christmas et December Song, deux mythiques morceaux qui ont fait leur retour dans les charts et que l'on peut entendre partout à cette époque de l'année. Une nouvelle qui rend "heureuse et triste en même temps" sa famille, mais que l'artiste aurait "absolument adorée". La famille en profite également pour appeler à l'unité dans les familles, sur fond de magie pour George Michael, "lui qui adorait Noël et espérait toujours qu'il neige". Ainsi ses proches demandent-ils notamment aux fans de "prendre un moment, lever leur verre [...] et de s'assurer de savourer ce moment avec [leur] famille et [leurs] amis adorés".