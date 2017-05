George Shelley : La soeur de la jeune star est morte, percutée par une voiture

Révélé au sein du boysband à succès Union J formé dans la neuvième saison du X Factor anglais, groupe qu'il a quitté en 2016 pour faire carrière en solo, George Shelley vit des moments éprouvants : le jeune artiste de 23 ans pleure sa petite soeur, morte des suites d'un tragique accident.

Agée de 21 ans, Harriet Shelley avait été percutée par une voiture vendredi 28 avril 2017 à Bristol. Sérieusement blessée, notamment à la tête, elle avait été admise dans un état critique au Southmead Hospital. Après une semaine passée en soins intensifs, la jeune femme a cessé de lutter et s'est éteinte vendredi soir (5 mai), ont fait savoir ses parents. Sa mère, Toni Harris, avait précédemment indiqué qu'il n'y avait pas de responsabilité à dégager dans le drame et que sa fille s'était hélas tout simplement trouvée "au mauvais endroit au mauvais moment". Malgré son chagrin, elle avait également tenu à souligner le travail incroyable du personnel médical pour qu'Harriet, qui venait de passer un diplôme de sage-femme, soit dans les meilleures conditions, médicalement et spirituellement parlant.

Finaliste en 2015 du jeu de télé-réalité Je suis une célébrité... Sortez-moi de là !, George Shelley, qui travaille sur un premier album solo mais est aussi animateur radio et acteur en devenir après ses débuts dans le feuilleton policier Murder in Successville, ne s'est plus exprimé sur les réseaux sociaux depuis l'accident, sa dernière publication sur Instagram datant de la veille de ce jour tragique. Ouvertement bisexuel, il avait révélé quinze jours plus tôt sur le réseau de partage de photos être depuis plusieurs mois en couple avec le mannequin Matthew Holehouse. Les deux jeunes hommes ont d'ailleurs partagé de nombreuses photos de leur récent séjour au Costa Rica.