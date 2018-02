George Shelley : Sa soeur morte à 21 ans a pu sauver 7 vies grâce à ses organes

L'ancien membre du groupe Union J George Shelley a accordé une interview à l'émission anglaise Lorraine, dans laquelle il a évoqué pour la première fois la mort de sa soeur Harriet. La jeune femme est morte l'an dernier à seulement 21 ans.

Harriet est morte en avril 2017 après avoir heurté un véhicule, son décès a bouleversé le chanteur. "C'est une histoire tellement idiote, elle avait envie de faire pipi alors elle a couru entre deux bus de tournée, je crois que c'étaient ceux de Stormzy..., a-t-il raconté. Elle a couru et c'était vraiment une idiotie. Cela n'avait rien à voir avec un accident de voiture, elle est tombée en arrière et sa tête a cogné l'un des bus, ce qui lui a causé des lésions. Elle est restée en soins intensifs pendant une semaine alors que la pression dans son cerveau faisait le yoyo. (...) Les médecins spécialistes du cerveau ont été consultés et, même si elle survivait physiquement, elle n'aurait plus jamais été la même." Enregistrée comme donneuse d'organes, elle a pu sauver sept vies, a relaté le chanteur.

Après une grosse dépression, George Shelley a fini par reprendre du poil de la bête. "Durant des mois, je suis resté dans ma chambre, les lumières éteintes. Des sacs de nourriture à emporter traînaient partout, je ne parlais pas à mes amis, c'était un cauchemar. Et puis, un matin, j'ai regardé par la fenêtre et le soleil se levait et la lumière était juste magnifique. Cela m'a donné un petit goût de : 'Allez bouge-toi et fais quelque chose de sympa aujourd'hui.'", a-t-il ajouté.

Thomas Montet