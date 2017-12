George W. Bush : Encore un bébé dans la famille pour l'ex-président

Lauren Bush, la nièce de l'ancien président républicain George W. Bush et petite-fille, également de l'ancien président George H. W. Bush, est enceinte de son deuxième enfant, dévoile la Page Six du New York Post.

Lauren Bush et son mari David Lauren attendent donc leur deuxième enfant. C'est Sharon Bush, la maman de Lauren, qui a révélé l'heureuse nouvelle. "Le deuxième enfant de Lauren et David est attendu pour le mois de mai", a-t-elle déclaré. La jeune femme, présidente de la société FEED Projects (qui produit des vêtements et accessoires aidant directement les personnes les plus démunies), a dévoilé son baby bump lundi 11 décembre lors de la soirée White House Historical Association au Lotos Club de New York. Le couple, qui s'est marié en 2011, a déjà un fils, de 2 ans, James.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Sharon Bush a aussi dévoilé que son autre fille, Ashley Bush, allait se marier ! La jeune femme est en couple avec le réalisateur Julian LeFevre, qui lui a demandé sa main lors d'un récent voyage en Islande. "Ashley m'a téléphoné lundi soir pour dire que Julian avec fait sa demande alors qu'ils voyageaient en Islande et qu'ils visitaient les célèbres sources d'eau chaudes au Blue Lagoon. Elle a dit que c'était très romantique. Julian a planifié un voyage surprise, il a juste dit à Ashley de prendre des vêtements chauds. Nous sommes tous heureux pour eux", a ajouté la maman, très fière.

Thomas Montet