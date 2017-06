Georges Pernoud (Thalassa) remplacé par Fanny Agostini, la Miss météo de BFMTV !

C'est officiel, Fanny Agostini, l'actuelle Miss météo de BFMTV, prend les commandes de l'émission Thalassa sur France 3, elle succède ainsi à Georges Pernoud. Erik Berg, le rédacteur en chef du magazine, s'est confié auprès de nos confrères du Parisien.

"J'ai eu un coup de coeur pour Fanny. C'est une journaliste, une véritable spécialiste du climat engagée de façon positive : elle sait tout de la biodiversité marine ! Et c'est une fan de l'émission, qu'elle connaît presque par coeur", a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "Elle incarne la génération Thalassa, ce legs qu'a pu insuffler Georges Pernoud."

Plus encore, pour Erik Berg, la jolie brune de 28 ans est "à la fois l'expertise et la fraîcheur". "Corse par son père, elle plonge depuis qu'elle est petite et s'intéresse à la mer. Elle va d'ailleurs écrire un livre sur les requins blancs", a-t-il précisé.

En attendant la rentrée et son arrivée sur France 3, Fanny Agostini devrait continuer à collaborer avec BFMTV cet été.

Pour la première fois depuis le tout début de Thalassa, lancé sur France 3 en 1975, c'est une femme qui prendra les commandes du programme. Pour rappel, le magazine de la mer est présenté par Georges Pernoud depuis 1980. À 69 ans, le journaliste et animateur quitte le navire. "Après le mois d'août, l'émission continuera sans moi, avait-il lâché à TV Mag. Je ne sais pas qui la présentera et je ne vais pas m'en mêler."