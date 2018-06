Géraldine Lapalus, comédienne et maman : Sa "bonne organisation" pour June...

Géraldine Lapalus (38 ans) n'est pas qu'une actrice populaire, c'est aussi une femme amoureuse et une maman attentive.

Récemment interrogée par nos confrères de France dimanche, la jolie brune de Camping Paradis (TF1) qui partage la vie de Julien Sassano depuis plus de quinze ans – et qu'elle a épousé en septembre 2012 – a accepté d'évoquer l'équilibre entre sa carrière de comédienne et sa vie de famille. "En juin, je fête avec Julien, mon mari, nos dix-sept ans de vie de couple. Il a 38 ans et travaille dans l'événementiel. Ce n'est pas difficile de gérer nos journées, à condition d'avoir une bonne organisation. Quand nous ne pouvons ni l'un ni l'autre aller chercher June (5 ans) à l'école, nous faisons appel aux mamies", a-t-elle expliqué. Et d'indiquer à propos de sa routine entre Marseille et Paris : "Je suis née à Marseille, où je vis avec ma famille, mon mari et ma fille. Depuis dix-sept ans et le début de ma carrière de comédienne, je fais des allers-retours à Paris, où j'ai un appartement. Mais ces dernières années, je travaille surtout dans le Sud [les tournages de Camping Paradis ont lieu près de Martigues, NDLR], cela me permet de profiter de ma fille."

Pour rappel, le 9 juin dernier, la belle comédienne formulait une belle déclaration d'amour à son Julien sur Instagram. "My love, 17 ans à tes côtés. Merci à la vie de t'avoir rencontré... Je suis fière de nous et de l'amour indestructible qu'on se porte toujours. 17 ans et mon coeur vibre toujours et encore plus ... #myeverything #husband #reallove #kooples #teamsassano #duo #goodvibes #lucky #couplegoals #17ans #enversetcontretout #monpilier #mavie #mondouble #familyfirst #thanksgod @artyju", avait-elle indiqué en légende d'une photo sur laquelle elle apparaîssait complice avec son époux.

