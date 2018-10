Géraldine Lapalus en couple : Découvrez son petit ami Julien

Événement dans Camping Paradis (TF1), ce lundi 8 octobre 2018. Un personnage phare fera son grand retour ce soir dans la série : Amandine. Comme son interprète Géraldine Lapalus l'avait annoncé en juin, elle reprend son rôle le temps de quelques épisodes.

Dans la série, son personnage est a priori un coeur à prendre, mais dans la vraie vie, l'actrice de 38 ans est folle amoureuse depuis dix-sept belles années et mariée depuis six ans à Julien Sassano, un chef d'entreprise. À l'occasion de leur sixième année de mariage, le 29 septembre, Géraldine Lapalus n'a d'ailleurs pas manqué d'avoir un tendre mot pour son cher et tendre, sur Instagram : "6 ans de mariage @artyju Merci à la vie de t'avoir rencontré #17ansEnsemble #anniversaire #amour #éternel #plusfortquetout #onlygoodvibes #teamsassano #lucky #reallove #toujoursInLove."