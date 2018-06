Géraldine Lapalus en couple : Sa belle déclaration à son mari Julien

Géraldine Lapalus est une femme heureuse et amoureuse. Depuis dix-sept belles années, l'actrice de Camping Paradis (TF1) partage la vie de Julien Sassano. Un homme qu'elle a épousé en septembre 2012 et dont elle est toujours aussi folle.

Pour preuve, la belle brune de 38 ans a souhaité lui faire une belle déclaration d'amour sur Instagram, dimanche 10 juin 2018. "My love, 17 ans à tes côtés. Merci à la vie de t'avoir rencontré... Je suis fière de nous et de l'amour indestructible qu'on se porte toujours. 17 ans et mon coeur vibre toujours et encore plus ... #myeverything #husband #reallove #kooples #teamsassano #duo #goodvibes #lucky #couplegoals #17ans #enversetcontretout #monpilier #mavie #mondouble #familyfirst #thanksgod @artyju", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle apparaît complice avec son homme.