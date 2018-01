Géraldine Lapalus et Sandra Lou : Retrouvailles complices 15 ans après Le Groupe

L'heure est aux retrouvailles pour Géraldine Lapalus et Sandra Lou, plus de quinze ans après la fin de leur collaboration dans la série Le Groupe, diffusée entre 2001 et 2002 sur France 2. Sur Instagram, les deux comédiennes ont publié quelques clichés d'un moment entre amies.

Géraldine Lapalus, depuis aperçue dans Camping Paradis (TF1), et l'animatrice Sandra Lou se sont retrouvées pour une virée shopping aux Galeries Lafayettes de Paris ainsi que pour une pause café entre deux achats au Starbucks.