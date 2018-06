Géraldine Maillet et Sylvain Wiltord, vainqueurs du Roland-Garros des stars

Vendredi 8 juin 2018, les stars étaient réunies à Roland-Garros pour la finale de la 26e édition du Trophée des Personnalités, événement incontournable permettant de récolter des fonds pour des associations. Cette année, c'est donc Géraldine Maillet chez les femmes et Sylvain Wiltord chez les hommes qui ont été sacrés grands vainqueurs de ce tournoi organisé par Françoise Holtz.

"C'est un rêve de jouer dans ces conditions. La finale est toujours un grand moment car nous avons la chance d'avoir les ramasseurs de balles et un arbitre officiel de Roland-Garros. Les cours sont juste parfaits. C'est du velours de jouer ici, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était une superbe édition, merveilleusement bien organisée par Framboise", a déclaré Géraldine Maillet. La romancière et chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste a remporté le tournoi pour la troisième fois en six participations en s'imposant en finale face à Axelle Marine (6/0 ; 6/0).

De son côté, Sylvain Wiltord a remporté la finale après un match de deux heures face au chef Jean Imbert (6/3 ; 2/6 ; 6/3). "C'est mon troisième titre ici. L'an dernier j'ai perdu en finale contre Cyrille Eldin et je voulais prendre ma revanche. Je me suis entraîné pour ça pendant un an. Jean a un très bon niveau. Ça s'est joué sur de petits détails. Comptez sur moi pour être là l'an prochain pour défendre mon titre", a déclaré l'ancien attaquant des Bleus.

Cette année, ENGIE et Babolat (partenaires officiels de Roland-Garros) ont remis deux chèques de 2 393 euros chacun aux associations Premiers de cordée et Sourire à la vie qui étaient représentées par Nathalie Péchalat et Grand Corps Malade. Un montant récolté (1km/h rapportait 1 euro) grâce à la mobilisation de toutes les personnalités, comme Camille Lacourt, Nathalie Simon et Tom Leeb, qui ont accepté de mesurer leur vitesse de balle lors de leur passage au Trophée des Personnalités.