Géraldine Maillet exaspérée par Julien Castaldi : Elle s'adresse à son père !

Géraldine Maillet (45 ans) ne laisse rien passer.

Après avoir entendu parler d'une sortie la concernant de Julien Castaldi (21 ans) au micro de la radio Voltage, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) – qui avait déjà critiqué le jeune homme sur sa façon de mettre en scène sa vie privée à la télé – a utilisé son compte Twitter pour riposter.

"Je préfère mourir que de partir en vacances avec Géraldine Maillet. Je ne la trouve pas très gentille avec moi", a en effet déclaré le fils aîné de Benjamin Castaldi. Cette petite phrase n'est pas passée inaperçue auprès de la principale intéressée qui s'est aussitôt adressée au père du jeune chroniqueur du Mad Mag (NRJ12). "De la à mourir ! Benjamin Castaldi, cher collègue de TPMP, dis à ton grand que d'utiliser les mots à bon escient rend les gens plus intéressants", a-t-elle lâché, peu encline à pardonner le jeune âge de Julien Castaldi.

Bien entendu les internautes ont tenu à appuyer Géraldine Maillet. "Tu es décidément toujours excellente dans tes réponses et réparties !!", "Il faudrait effectivement que Benjamin Castaldi le corrige un peu sur ce coup !", "Je veux bien prendre sa place pour partir en vacances avec toi moi du coup", pouvait-on lire dès les premières réponses.

Parmi celles-ci, on pouvait également retrouver Laurence Boccolini qui a profité de l'occasion pour louer l'intelligence et l'esprit de la chroniqueuse. Un commentaire inattendu qui a fait très plaisir à Géraldine Maillet. "Oh c'est trop touchant !!! Je peux vraiment vous retourner tous ces compliments", a-t-elle répondu.