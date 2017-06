Géraldine Maillet (TPMP) avec son amoureux face à Capucine Anav extravagante

Pour sa 168e édition, le Prix de Diane, rendez-vous du sport hippique et de l'élégance, s'est déroulé sous le soleil à l'hippodrome de Chantilly ce dimanche 18 juin. Et comme le veut la tradition, le spectacle était à la fois sur le champ de courses et en tribunes, où bourgeoisie chic rime avec excentricité. En tête de liste, une habituée du Prix de Diane Longines, Sophie Thalmann. La jeune maman de trois enfants, amoureuse d'équitation – son mari, Christophe Soumillon est d'ailleurs l'un des meilleurs jockeys au monde – était pour la 4e année consécutive la présidente du jury du concours d'élégance.

Absolument sublime dans une robe bleu nuit époustouflante, coiffée d'un chapeau extravagant (tradition toujours), l'ex-Miss France a posé au côté du créateur Christophe Guillarmé (auteur de sa robe par ailleurs), imitant d'autres people du jour tels que Capucine Anav (qui portait elle aussi un chapeau très impressionnant), le mannequin Irène Salvador, Anne-Charlotte Pontabry, Delphine de Turckheim, François Vincentelli et sa très jolie compagne Alice Dufour ou encore les actrices Christa Théret et Alice Isaaz.

Mais c'est un couple qui a plus particulièrement attiré notre attention, de part sa rareté. Chroniqueuse dans TPMP, Géraldine Maillet a assisté à l'événement, où elle a posé avec ses deux filles, mais également avec son compagnon Daniel Riolo. Les amateurs de sport, et notamment de football, le connaissent très bien puisqu'il est journaliste sport (et essayiste) pour le groupe RMC et SFR Sport. Le couple, qui se montre très peu en public, a profité de cet événement mondain et historique pour poser ensemble et afficher son amour.

Côté palmarès, c'est la pouliche française Senga, un outsider, qui a remporté le Prix de Diane, offrant une 4e victoire à la famille Niarchos, ses propriétaires – ainsi que 571 400 euros promis à la lauréate sur le million d'euros de primes et de récompenses diverses réparties entre les cinq premières – et un premier succès au jockey Stéphane Pasquier. Une course qui est également entrée dans l'histoire pour avoir vu sa première femme défier les hommes depuis sa création en 1843. Maryline Eon, 22 ans, en selle sur l'outsider Yellow Storm, a fini 8e !

Enfin, le crack jockey belge Christophe Soumillon (le mari de Sophie Thalmann) a chuté d'Onthemoonagain. Si la pouliche et son jockey se sont relevés, le champion, qui semblait s'être fait mal à l'épaule, n'a pas participé à l'épreuve suivante.