Géraldine Nakache : Divinement belle devant un Spirou amoureux

Dimanche 11 février, le Gaumont Opéra (Paris) déroulait son tapis rouge à l'équipe du film Les Aventures de Spirou et Fantasio. Adaptation de la célèbre bande dessinée, le long métrage qui se présente comme un film d'aventure familial, sortira sur nos écrans le 21 février.

Devant les caméras et objectifs, l'équipe a répondu présente au complet ou presque. Géraldine Nakache, qui incarne la persévérante Seccotine à l'écran, a bien évidemment fait crépiter les flashs avec sa divine beauté, non loin d'un Spirou amoureux. Visage du fameux petit groom imaginé par l'éditeur belge Jean Dupuis, Thomas Solivérès (Intouchables, Ange & Gabrielle, Mon poussin) était accompagné de Nassima Benchicou (elle aussi comédienne, plutôt orientée théâtre).

Le jeune acteur de 27 ans a ensuite abandonné sa jolie chérie pour retrouver son partenaire d'aventure, Alex Lutz (alias Fantasio à l'écran). Christian Clavier, qui campe le savant fou Champignac, était aussi de la partie, tout comme Vincent Desagnat et Charlotte Gabris, qui incarnent les sbires franchement pas doués de Zorglub (Ramzy Bédia), vilain qui n'était hélas pas présent lors de cette première.

L'histoire du film : Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort... et plutôt mal ! Ces deux-là n'ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le comte de Champignac, inventeur aussi génial qu'excentrique, est enlevé par les sbires de l'infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l'Europe et l'Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac... et accessoirement le reste du monde !

Les Aventures de Spirou et Fantasio, dans les salles le 21 février.