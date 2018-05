Géraldine Nakache, Enora Malagré... Sexe et gynéco, les stars toutes mobilisées

Star, sexe et gynéco, c'est le nom de la campagne réalisée par Julie Navarro et produit par Pierre RambaldiA l'occasion de la journée mondiale du cancer de l'ovaire qui a lieu ce mardi 8 mai 2018, l'association IMAGYN (Initiative des MAlades atteintes de cancers GYNécologiques) a lancé une grande campagne de prévention et d'information soutenue par plusieurs dizaines de personnalités exceptionnellement réunies pour l'occasion.

Star, Sexe et Gynéco, c'est le nom de la campagne réalisée par Julie Navarro et produit par Pierre Rambaldi, le spot insiste plus particulièrement sur la nécessité d'une consultation gynécologique annuelle. Au côté de la marraine de l'association Gwendoline Hamon, actrices, chanteuses, humoristes et animatrices (entre autres) encouragent les femmes de tous les âges à consulter "une fois par an".

Dans un autre clip, toutes les participantes se succèdent pour raconter avec humour et légèreté comment elles nomment leur sexe. Géraldine Nakache, Enora Malagré, Naidra Ayadi, Catherine Jacob, Barbara Schulz, Valérie Damidot, Chantal Thomass, Marion Game, Virginie Hocq, Sandrine Quétier, Mélanie Bernier, Florence Loiret-Caille, Aure Atika, Catherine Hosmalin, Valérie Karsenti, Axelle Laffont, Sylvie Tellier, Mahia Zrouki, Emma de Caunes, Mademoiselle Agnès, Alice Belaïdi, Bérangère Krief, Angèle, Cristiana Reali, le groupe LEJ, Justine Fraioli, Charlotte Abramow, Liliane Rovère, Firmine Richard, Caroline Proust, Sarah Lavoine, Kee Yoon Kim, Flavie Flament, Marion Seclin, Melha Bedia, Hélène Daroze et Marie-Claude Pietragalla figurent toutes dans ce spot de sensibilisation intitulé simplement Stars, Sexe et Gynéco.