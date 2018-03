Géraldine Nakache "grondée" par son ex-mari Manu Payet aux César

Durant de la 43e cérémonie des César le 2 mars, le maître de cérémonie Manu Payet a demandé à Géraldine Nakache, qui ne semblait pas très attentive dans le public, de venir remettre le prix du meilleur court métrage (décerné au film Les Bigorneaux) ; tel un prof qui "rappelle à l'ordre" une élève dissipée. En plus d'être drôle, la scène que vous pouvez retrouver dans notre player montre que l'ancien couple que formaient les deux artistes est resté complice !

Marié en 2009 avec Géraldine Nakache avec qui il a joué dans Comme t'y es belle !, l'humoriste et acteur est aujourd'hui amoureux de Pauline, mère de son premier enfant. De son côté, après s'être mariée au printemps 2016 avec un certain Jérôme, la star et coréalisatrice de Tout ce qui brille est devenue maman pour la première fois la même année.

En 2015 dans Marie France, la grande amie de Leïla Bekhti déclarait : "Divorcer aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire." Pas de situation compliquée entre eux, tout brille et ils ont fait sensation lors des César !