Gérard Butler et Morgan Brown rabibochés : Leur amour fait des vagues

Gérard Butler et sa chérie Morgan Brown n'en finissent plus de se séparer et de se remettre ensemble. Alors qu'on les pensait séparés pour la énième fois, les tourtereaux sont apparus plus amoureux que jamais lors du mariage d'un couple d'amis, qui s'est déroulé sur une plage de Tulum au Mexique.

Comme en témoignent plusieurs photos publiées sur le site du Daily Mail, la star du film 300 et la bombe de 40 ans s'aiment toujours comme au premier jour. En maillot de bain, ils ont été surpris en train de batifoler dans l'eau turquoise, comme deux adolescents.

Entre deux fous rires, la jolie blonde au corps de rêve, qui remettait en place le maillot de son chéri, en a profité pour opérer un tendre rapprochement qui ne laissait aucun doute quant à la nature des sentiments qu'ils entretiennent.

Pas de doute, c'est bel et bien reparti pour un tour entre les deux amoureux, qui s'étaient séparés au mois de novembre dernier, à cause de l'attention constante des nombreuses admiratrices du beau gosse britannique de 47 ans.

La star du film P.S. I Love You et la coach fitness s'étaient ensuite rabibochés à la fin de l'année, avant de réapparaître côte à côte fin mars lors d'un dîner en tête à tête.

Deux mois plus tard pourtant, surprise ! Morgan Brown était surprise bras dessus bras dessous avec Liev Schreiber, l'ex de Naomi Watts, lors d'une virée dans un café de Melrose avenue. De quoi laisser penser qu'elle avait tourné la page avec Gérard. Qu'on se le dise, il en faudra bien plus pour séparer ces deux-là !

Coline Chavaroche