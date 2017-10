Gerard Butler rescapé d'un douloureux accident de moto : "La vie est précieuse"

Gerard Butler l'a échappée belle. Alors qu'il promeut actuellement la sortie du long métrage de science-fiction catastrophe Geostorm (dans les salles françaises le 1er novembre prochain), l'acteur de 47 ans a été victime d'un effrayant accident de la route qui l'a envoyé directement à l'hôpital au cours du week-end.

Comme l'avait rapporté le site TMZ, le comédien conduisait sa moto sur une route de Los Angeles lorsqu'il a soudainement percuté une voiture. Interviewé mardi 17 octobre sur le tapis rouge de l'avant-première hollywoodienne de son film, le Britannique s'est confié auprès du site Entertainment Tonight pour donner de ses nouvelles et détailler le déroulé des événements.

"Je roulais tranquillement sur la route lorsque cette femme, qui était garée de l'autre côté, a décidé de faire un demi-tour interdit et s'est directement positionnée en face de moi. J'ai embouti la voiture, volé dans les airs et fait une pirouette avant d'atterrir au sol. Ça a fait un peu mal", a-t-il déclaré.

En outre, Gerard Butler ne s'en est pas seulement sorti avec des coupures superficielles et des bleus, il souffre aussi de quelques fractures au pied droit et d'une lésion au genou. Pour autant, il tenait fièrement debout lors de la première de Geostorm. "Je vais bien. Mais cela m'a fait me rendre compte à quel point la vie est précieuse parce que j'aurais pu tomber autrement et que cela aurait pu être très critique", a-t-il sagement conclu. Ces prochains jours seront en tout cas consacrés au repos forcé pour l'acteur, qui démarrera "dans trois semaines" le tournage d'un nouveau film d'action dont il n'a pas communiqué le nom.