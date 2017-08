Gérard Darmon : Papa à 69 ans pour la 4e fois !

Quel cachottier ce Gérard Darmon ! Le populaire acteur français avait bien gardé le secret sur l'heureuse nouvelle qui se profilait dans sa vie. À 69 ans, il est devenu papa pour la quatrième fois, dévoile le magazine Ici Paris.

C'est le 17 août 2017 que bébé a pointé le bout de son nez. La femme de l'acteur, Christine (49 ans), a donné naissance à une petite fille... Selon nos informations, elle répond au prénom de Léna. C'est le premier enfant du couple, formé au début de l'an 2000 et qui s'est dit oui pour la vie en 2014. De son côté, Gérard Darmon est déjà le papa de Virginie (49 ans, née de son premier mariage avec Nicole Recoules) ainsi que de Sarah et Jules (23 et 20 ans, nés de son second mariage avec l'actrice Mathilda May). L'acteur est aussi grand-père, sa fille aînée ayant donné naissance à Tom Gaspar (19 ans), avec qui il a d'ailleurs tourné !

Gérard Darmon, que l'on a vu l'an passé dans Chacun sa vie, est attendu dans deux films au cinéma l'an prochain : Tout le monde debout et Mon brillantissime divorce.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Thomas Montet