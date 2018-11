Gérard Depardieu : Accusé de viol et entendu par la police, il vide son sac

Trois mois après avoir été visé par une plainte pour viol déposée cet été par une actrice, Gérard Depardieu a été entendu mardi 27 novembre 2018 par la police judiciaire parisienne. Selon des infos de RTL, la rencontre s'est déroulée en audition libre et l'iconique acteur français n'a pas été placé en garde à vue.

Le 27 août 2018, une actrice et danseuse de 20 ans déposait plainte à la gendarmerie de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône. Elle accusait Gérard Depardieu de l'avoir violée et agressée sexuellement chez lui, dans le 6e arrondissement de Paris, à deux reprises les mardi 7 et lundi 12 août. La jeune victime présumée avait expliqué que Depardieu était un ami de son père et qu'elle le côtoyait professionnellement pour un projet qu'ils avaient en commun. Un projet qui n'a pas été révélé publiquement, pas plus que son identité.

De son côté, Gérard Depardieu a toujours formellement contesté ces accusations par le biais de son avocat, Hervé Témime. Le 30 août dernier, il se disait persuadé que "la plainte ne prospérerait pas sur le plan judiciaire". Pourtant, la plainte suit toujours son cours et le parquet de Paris a hérité de l'affaire, confiant l'enquête à la police judiciaire. RTL révèle que la jeune femme a donc été à nouveau entendue par les enquêteurs ces dernières semaines afin de préciser ses premières déclarations. Mais on ne sait pas si elle a maintenu la même ou si elle a apporté de nouveaux détails par rapport à la plainte initiale.

À son tour entendu par la police, Gérard Depardieu a pu vider son sac à son tour ce mardi. Aucun propos n'a filtré de cette audition, c'est maintenant au parquet de Paris de décider des suites à donner à cette affaire.

Gérard Depardieu reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à jugement définitif.