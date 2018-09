Gérard Depardieu accusé de viols : Sandrine Kiberlain ne "peut que le défendre"

Alors qu'une enquête préliminaire a été ouverte pour déterminer si oui ou non, Gérard Depardieu a violé et agressé sexuellement à deux reprises une jeune actrice et danseuse, les réactions se multiplient. Outre son agent et son avocat, qui ont bien évidemment nié en bloc au nom de leur client, Gérard Depardieu a reçu des soutiens, parfois controversés comme celui de Dominique Besnehard, parfois étonnants comme celui de Sandrine Kiberlain. Car oui, c'est bien une femme qui vole au secours d'un homme accusé de viols.

Invitée ce dimanche 2 septembre sur RTL, celle qui a partagé l'affiche d'Amoureux de ma femme aux côtés de Depardieu a répondu à la polémique. "Gérard, moi j'ai tourné avec lui, évidemment, c'est mon ami donc je ne peux que le défendre", a ainsi déclaré l'actrice et actuelle présidente du jury du festival de Deauville. Pour elle, ''il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on balance comme info". "Parce que dans l'inconscience collective maintenant, Gérard va être quoi, un pervers ? Il faut se méfier de tout ça", prévient-elle.

Je ne crois à rien de ce qu'on me dit sans preuve

Elle poursuit en assurant qu'elle ne peut pas croire que son ami ait abusé sexuellement de cette jeune femme de 22 ans les 7 et 13 août dernier. "Tant qu'il n'y a pas de preuves, Gérard reste l'homme émouvant et brillantissime et drôle et génial que j'ai connu", maintient-elle, avant de conclure : "Après, si demain on me le prouve, et bien on sera tous tristes et lui le premier, je pense. Mais là moi je ne crois rien de ce qu'on dit sans preuve et sans jugement."

Deux jours avant, c'est Dominique Besnehard, l'ex-agent de stars, qui faisait couler de l'encre avec des propos qui ont suscité de l'exaspération chez les internautes et des militantes féministes. "À quel moment ces apprenties comédiennes arrivistes vont elles cesser de proférer des accusations pour se faire connaître ? On connaît tous Gérard Depardieu, c'est un personnage rabelaisien, baroque mais aussi attentionné. De mon temps les jeunes comédiennes apprenaient le théâtre dans un cours et n'attendaient pas un rendez-vous professionnel au domicile d'une star pour l'accuser de geste déplacé", écrivait-il, suscitant l'ire de certains internautes.