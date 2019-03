Gérard Depardieu dévoile ce tatouage qu'il a fait pour Julie et Guillaume

Nagui a eu le plaisir de recevoir dans les studios de la radio France Inter un fabuleux trio, celui du film Convoi exceptionnel pour son émission La Bande originale le 13 mars 2019 : le réalisateur Bertrand Blier et les acteurs Christian Clavier et Gérard Depardieu. Durant le programme, l'animateur propose une devinette sur le héros de Cyrano de Bergerac : quel est le rapport entre les mots "cha" et "pouf" et la star de cinéma ?

Pendant plusieurs minutes, les intervenants de l'émission La Bande originale s'efforcent de trouver. Même le cinéaste qui vient de le diriger et le célèbre Bronzé ignorent la réponse. Le temps imparti pour donner la solution de l'énigme est écoulé et Nagui ayant refusé de livrer le moindre indice, c'est l'intéressé lui-même qui s'exprime : "cha" et "pouf" sont des termes qu'il a fait graver sur sa peau ! Le premier fait référence à sa fille Julie Depardieu, et le second à son fils Guillaume Depardieu (décédé en 2008) : "C'est un tatouage, 'pouf' c'était Guillaume, 'cha', c'était Julie. C'est ce que j'ai tatoué à l'intérieur de mon coude. C'était un petit oiseau qui portait une pensée. Jamais personne ne le voit, c'est peut-être mal écrit. J'ai fait ça il y a très longtemps."

Julie (45 ans) et Guillaume, mort à 37 ans, Depardieu sont les aînés de la star, nés de sa relation avec Elisabeth Depardieu. L'acteur de 70 ans est également le père de Roxane (27 ans), dont la mère est Karine Silla, ainsi que de Jean, 12 ans. Sa mère est Hélène Bizot, fille de l'anthropologue François Bizot. Homme entier dont les frasques ont défrayé la chronique ces dernières années, Gérard Depardieu dévoile avec ce tatouage sa face intime et tendre de papa, même si sa relation avec ses enfants n'a pas toujours été simple, résultat d'une vie marquée par des épreuves et un statut d'icône compliqué à gérer.