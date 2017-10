Gérard Depardieu, le "Monstre" assagi et "amoureux" : "Je suis un survivant"

À peine trois ans après Ça s'est fait comme ça, Gérard Depardieu pose à nouveau des mots sur son histoire, sa personne, ses choix, son nouveau quotidien. Dimanche soir, l'acteur français était l'invité de Sept à huit, pour évoquer la sortie prochaine de son nouveau livre Monstre (Le Cherche-Midi) dans lequel il se dévoile assagi et philosophe. Il dit aller mieux, ne boit plus et respire avec un coeur qui fonctionne parfaitement. On découvre un homme "amoureux de la vie", qui veut s'en délecter au maximum, sans verser dans les excès comme par le passé, et surtout, ne pas s'ennuyer. "Peut-être parce que je suis un survivant", confie l'ogre, faisant écho à ses premières années, sa naissance non souhaitée.

Sans fard, toujours avec sa gouaille, il "revendique [son] droit à la connerie" et ne se cache derrière aucun faux-semblant. "Je suis assez franc pour le dire. À partir du moment où on se fait chier, vous n'allez pas continuer à vous faire chier. Donc je vais ailleurs", confie-t-il à Thierry Demaizière. Revenant sur sa relation avec la France et les Français, notre Gégé national se montre plus mesuré que par le passé. "C'est pas la France... Les Français je les aime beaucoup. Mais je les vois et je me rends compte qu'ils sont de plus en plus tristes. Mais ce n'est pas les Français ma préoccupation principale. Ça, c'est moi", glisse-t-il sans animosité. On est loin des propos relayés par Le Figaro dans une interview publiée également ce week-end. "Ce que je ne supporte pas, et c'est pour ça que ce pays m'emmerde, c'est de voir que les Français sont tristes comme la mort", a-t-il confié en assurant ne pas avoir quitté la France pour des raisons fiscales – lui qui se dit "désintéressé de l'argent".

Toujours dans Sept à huit, il évoque à ses enfants, à qui il demande pardon, revient sur la mort de Guillaume Depardieu, qu'il compare à Rimbaud avant d'accuser la justice française de l'avoir tué. Il évoque ses lectures, essentiellement des grands textes religieux, où Depardieu dit trouver une forme de "purification".

L'interview de Gérard Depardieu est à retrouver en intégralité en replay.